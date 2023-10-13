На Днепропетровщине разоблачили мужчину с липовым военным билетом

В Кривом Роге на Днепропетровщине мужчина разгуливал по улице с поддельным военным билетом.

Недавно во время патрулирования инспекторы заметили мужчину, пившего алкоголь посреди улицы. Правоохранители решили поговорить с криворожцем и проверить его документы.

Житель города дал им военный билет. Впрочем, у документа были явные признаки подделки, поэтому на место позвали оперативников. Об этом сообщили в криворожском городском отделе Управления полиции охраны.

Криворожца задержали. Теперь стражи порядка будут разбираться с тем, зачем мужчина подделал военный билет и что собирался с ним делать.

Напомним, ранее в Кривом Роге судили мужчину, который отказался от мобилизации, потому что уже принял присягу на верность России. Кроме того, в Украине размышляют над тем, чтобы снять ограничения по возрасту для призыва в армию.

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