На Днепропетровщине разоблачили мужчину с липовым военным билетом

Недавно во время патрулирования инспекторы заметили мужчину, пившего алкоголь посреди улицы. Правоохранители решили поговорить с криворожцем и проверить его документы.
Житель города дал им военный билет. Впрочем, у документа были явные признаки подделки, поэтому на место позвали оперативников. Об этом сообщили в криворожском городском отделе Управления полиции охраны.
Криворожца задержали. Теперь стражи порядка будут разбираться с тем, зачем мужчина подделал военный билет и что собирался с ним делать.
Напомним, ранее в Кривом Роге судили мужчину, который отказался от мобилизации, потому что уже принял присягу на верность России. Кроме того, в Украине размышляют над тем, чтобы снять ограничения по возрасту для призыва в армию.
Читайте также:
Автор:
Без паники – все под контролем!
"Минеры" снова активизировались.
Что стало причиной возгорания – пока неизвестно.
Тревожное утро.
В Минобороны хотят внести изменения в нормативно-правовые акты, которые помогут урегулировать вопросы мобилизации и уклонения от нее.
В Днепре могут убрать упоминание известного художника Вадима Сидуры из названия коммунальной школы дизайна и искусства.
Без паники – все под контролем!
Пожалуйста, будьте внимательны за рулем!
"Минеры" снова активизировались.
Традиционно каждую осень Украина переходит на зимнее время.
Что стало причиной возгорания – пока неизвестно.
Тревожное утро.
Пожалуйста, будьте осторожны с огнем!
Еще есть время зарядить телефон!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!