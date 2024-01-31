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На Днепропетровщине работала ПВО: детали

Сегодня 15:21
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Спасибо нашим защитникам!

Новости Днепра про На Днепропетровщине работала ПВО: детали

Сегодня, 31 января, в Днепропетровской области во время тревоги слышали взрыв.

Как стало известно, в Криворожском районе работала ПВО – наши защитники сбили вражескую ракету.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

В Криворожском районе сбили вражескую ракету, – написал он.

Новости Днепра про На Днепропетровщине работала ПВО: детали

Обновлено: в Воздушном командовании «Схід» сообщили, что уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59.

Новости Днепра про На Днепропетровщине работала ПВО: детали

На Днепропетровщине в 15:14 снова объявили тревогу, пожалуйста, берегите себя! Отбой!

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