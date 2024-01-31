На Днепропетровщине работала ПВО: детали

Сегодня, 31 января, в Днепропетровской области во время тревоги слышали взрыв.
Как стало известно, в Криворожском районе работала ПВО – наши защитники сбили вражескую ракету.
Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.
В Криворожском районе сбили вражескую ракету, – написал он.
Обновлено: в Воздушном командовании «Схід» сообщили, что уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59.
На Днепропетровщине в 15:14 снова объявили тревогу, пожалуйста, берегите себя! Отбой!
Читайте также:
Автор:
Электронки-убийцы уже в Кривом Роге.
Курьезная история произошла в Каменском на Днепропетровщине.
В Кривом Роге на Днепропетровщине обнародовали имена, которыми чаще всего…
Без паники – все под контролем!
Электронки-убийцы уже в Кривом Роге.
Депутаты Днепровского городского совета обратились в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции с просьбой внести турецкую строительную компанию Limak в список международных спонсоров войны.
Пока мужчина был в плену, враг убил почти всю его семью в Днепре.
Сегодня, 31 января, прошел обмен пленными с россией. Домой вернулись 207 украинцев.
В Днепре насчитывается несколько сотен ресторанов, кафе, бистро, кофеен. Среди них есть большое количество заведений, где можно попробовать блюда европейской, украинской и других кухонь. Но таких ресторанов, где представлена только одна определенная кухня – не так уж и много.
Спустя четыре года вынесли приговор мужчине, который похитил двух подростков, потому что подумал, что они его обокрали.
В Днепре со второй попытки переименовали проспект Гагарина и 90 улиц.
Важная информация!
Набережная Днепра – это украшение города и любимое место для прогулок и отдыха многих людей.
На Днепропетровщине, несмотря на войну, наблюдают бейби-бум.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!