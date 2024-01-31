На Днепропетровщине работала ПВО: детали

На Днепропетровщине в 15:14 снова объявили тревогу, пожалуйста, берегите себя! Отбой!

Как стало известно, в Криворожском районе работала ПВО – наши защитники сбили вражескую ракету.

Сегодня, 31 января, в Днепропетровской области во время тревоги слышали взрыв.

Без паники – все под контролем!

В Кривом Роге на Днепропетровщине обнародовали имена, которыми чаще всего…

Депутаты просят включить компанию, строившую метро в Днепре, в список спонсоров войны Депутаты Днепровского городского совета обратились в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции с просьбой внести турецкую строительную компанию Limak в список международных спонсоров войны. 4 просмотров

Рестораны в Днепре, где можно попробовать блюда разных национальных кухонь: от корейской до еврейской В Днепре насчитывается несколько сотен ресторанов, кафе, бистро, кофеен. Среди них есть большое количество заведений, где можно попробовать блюда европейской, украинской и других кухонь. Но таких ресторанов, где представлена только одна определенная кухня – не так уж и много. 2 просмотров