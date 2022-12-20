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На Днепропетровщине пьяный водитель пытался подкупить патрульного

Сегодня 08:30
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В Кривом Роге пьяный водитель ВАЗ пытался подкупить патрульного и избежать наказания. Суд вынес приговор мужчине. 

Новости Днепра про На Днепропетровщине пьяный водитель пытался подкупить патрульного

В сентябре в Ингулецком районе Кривого Рога патрульные остановили ВАЗ 2106. Водитель автомобиля был пьян. Мужчина решил избежать ответственности и предложил полицейскому взятку в сумме 6 тысяч гривен.

Водитель признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде штрафа – 17 тысяч гривен. Мужчина обязан 10 месяцев платить по 1700 гривен, пока не выплатит всю сумму.

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