На Днепропетровщине пьяный водитель ночью наехал на палатку, где спал ребенок (ФОТО)

На место вызвали правоохранителей. С помощью алкотестера они установили, что в организме виновника ДТП 2,56 промилле алкоголя при норме 0,2.
Подробностями и фотографиями с места событий делится «Днепр Оперативный».
«Также два человека предлагали деньги, чтобы замять происшествие. Но чуть не сбили маму с коляской. Наехав на палатку, водитель не собирался тормозить, увидев это — пришлось бежать и останавливать машину руками», — рассказали свидетели инцидента.
Ребенок получил травмы. В частности, медики диагностировали у него ушиб ноги.
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