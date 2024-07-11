На Днепропетровщине приватизируют крупный ГОК, добывающий титан

Украина приватизирует конфискованный у россиян титановый карьер в Днепропетровской области. Об этом говорится в сообщении Фонда госимущества.
На днях Кабмин включил государственные доли размером 100% уставного капитала ООО «Аэрок» и ООО «Демуринский горно-обогатительный комбинат» в перечень объектов крупной приватизации.
Впереди аукционные комиссии, где определят стартовую цену и условия продаж. И уже после этого стартуют торги на платформе «Прозорро».
В настоящее время Фонд госимущества уже сделал важные шаги в рамках их подготовки к приватизации: мы передали в уставный капитал недвижимое и движимое имущество «Демуринского ГОКа», которое было изъято решениями ВАКС отдельно от корпоративных прав, а по «Аэроку» успешно сняли аресты с корпоративных прав , – говорится в сообщении.
Ожидается, что национализированные (санкционные) активы должны найти новых эффективных собственников, которые будут развивать производство, создавать новые рабочие места и толчок для развития территорий и восстановления Украины.
Напомним, владельцем 100% капитала Демуринского ГОКа Фонд госимущества официально стал в конце марта 2023 года, после постановления Высшего антикоррупционного суда. Титановый карьер на Днепропетровщине конфисковали у компании, принадлежавшей российскому миллиардеру Михаилу Щелкову.
Демуринский горно-обогатительный комбинат – одно из ведущих горно-обогатительных предприятий в Украине, с 2006 года разрабатывает Волчанское комплексное россыпное титано-цирконовое месторождение в Днепропетровской области.
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