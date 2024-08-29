На Днепропетровщине приговор получила водитель, которая насмерть сбила бабушку

Смертельная авария произошла 28 сентября 2023 около 12:50. Водительница вместе с подругой вышла из магазина, села за руль своего Daewoo Sens и начала сдавать назад, но услышала, что кто-то стучит.
Оказалось, что женщина сбила пожилую женщину. Пострадавшей сразу вызвали скорую. К сожалению, 77-летняя бабушка получила серьезные травмы, из-за которых через 5 дней скончалась в больнице.
Во время суда водительница свою вину признала. Учитывая то, что обвиняемая работает за пределами своего места жительства, имеет на содержании пожилых родителей, которые также проживают в другом населенном пункте, поэтому требует автомобиля как средства для передвижения, ее не лишали права вождения.
Водительнице назначили наказание в виде лишения свободы сроком на три года без лишения права управлять транспортными средствами. На основании ст. 75 УК Украины, ее освободили от отбывания назначенного наказания с испытанием, назначив испытательный срок один год.
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