Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • На Днепропетровщине при атаке БПЛА выключалось оборудование на электроподстанции

На Днепропетровщине при атаке БПЛА выключалось оборудование на электроподстанции

Сегодня 12:34
просмотров

В Днепропетровской области во время атаки БПЛА отключалось оборудование на одной из подстанций.

Новости Днепра про На Днепропетровщине при атаке БПЛА выключалось оборудование на электроподстанции

Во время атаки БПЛА на одной из подстанций Днепропетровской области выключалось оборудование. Потребители не обесточивались. В то же время из-за других технологических нарушений обесточивалось 5,6 тысячи потребителей, к утру они частично заживлены. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.

В настоящее время почти все работает в штатном режиме.

Напомним, в Днепре 15 августа ряд квартир выключат свет из-за ремонтных работ.

Читайте также:

Новости Днепра про На Днепропетровщине при атаке БПЛА выключалось оборудование на электроподстанцииУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине при атаке БПЛА выключалось оборудование на электроподстанцииРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Ореховый Спас -2024: дата праздника, что нельзя делать и приметы
    Новости Днепра
    Сегодня 15:28
    Ореховый Спас -2024: дата праздника, что нельзя делать и приметы

    В этом году Ореховый Спас в Украине отмечают 16 августа.…

    «Укрпочта» заявила о готовности открыться в Судже на территории РФ
    Новости Днепра
    Сегодня 14:53
    «Укрпочта» заявила о готовности открыться в Судже на территории РФ

    "Укрпочта" готова открыться в Судже Курской области в РФ.

    В Днепре 16 августа популярные троллейбусы и автобусы будут курсировать с изменениями
    Новости Днепра
    Сегодня 14:34
    В Днепре 16 августа популярные троллейбусы и автобусы будут курсировать с изменениями

    В Днепре на завтра, 16 августа, запланированы изменения в движении…

    «Хочу внука, похожего на сына»: родители военного, лежащего в коме в больнице Днепра, просят разрешить использование его биоматериала
    Новости Днепра
    Сегодня 13:41
    «Хочу внука, похожего на сына»: родители военного, лежащего в коме в больнице Днепра, просят разрешить использование его биоматериала

    В больнице Мечникова в Днепре собрали консилиум для решения вопроса…

    Последние новости

    Ореховый Спас -2024: дата праздника, что нельзя делать и приметы
    Ореховый Спас -2024: дата праздника, что нельзя делать и приметы

    В этом году Ореховый Спас в Украине отмечают 16 августа. Новая дата вызвана тем, что церковь перешла на новоюлианский календарь, где даты праздников сдвинуты на 13 дней по сравнению с юлианским календарем, которым церковь пользовалась раньше.

    Сегодня 15:28
    просмотров
    «Укрпочта» заявила о готовности открыться в Судже на территории РФ
    «Укрпочта» заявила о готовности открыться в Судже на территории РФ

    "Укрпочта" готова открыться в Судже Курской области в РФ.

    Сегодня 14:53
    3
    просмотров
    В Днепре 16 августа популярные троллейбусы и автобусы будут курсировать с изменениями
    В Днепре 16 августа популярные троллейбусы и автобусы будут курсировать с изменениями

    В Днепре на завтра, 16 августа, запланированы изменения в движении общественного транспорта.

    Сегодня 14:34
    3
    просмотров
    «Хочу внука, похожего на сына»: родители военного, лежащего в коме в больнице Днепра, просят разрешить использование его биоматериала
    «Хочу внука, похожего на сына»: родители военного, лежащего в коме в больнице Днепра, просят разрешить использование его биоматериала

    В больнице Мечникова в Днепре собрали консилиум для решения вопроса использования биоматериала военного, мозг которого умер.

    Сегодня 13:41
    4
    просмотров
    На Днепропетровщине нашли популяцию редкого краснокнижного суккулента
    На Днепропетровщине нашли популяцию редкого краснокнижного суккулента

    Природа Днепропетровской области не перестает удивлять.

    Сегодня 13:35
    6
    просмотров
    В Днепре на проспекте Яворницкого перед пешеходным переходом образовались дыры
    В Днепре на проспекте Яворницкого перед пешеходным переходом образовались дыры

    В Днепре на Яворницком посреди дороги образовались дыры в асфальте.

    Сегодня 13:18
    1
    просмотров
    В Днепре стартовал набор в женский строительный батальон: как присоединиться
    В Днепре стартовал набор в женский строительный батальон: как присоединиться

    Женщины, живущие в Днепре, могут присоединиться к первому в Украине женскому строительному батальону.

    Сегодня 12:37
    4
    просмотров
    Не ждите зря: в Днепре 15 августа ряд трамваев закончит работу раньше
    Не ждите зря: в Днепре 15 августа ряд трамваев закончит работу раньше

    Произошли изменения в графиках работы ряда трамваев в Днепре.

    Сегодня 12:11
    2
    просмотров
    В Днепре на 12 квартале детскую площадку понемногу разбирают на металлолом
    В Днепре на 12 квартале детскую площадку понемногу разбирают на металлолом

    В Днепре кто-то понемногу разбирает детскую площадку на металлолом.

    Сегодня 11:43
    1
    просмотров
    В Днепре на Мирном жители жалуются на опасного мужчину с оружием: комментарий полиции
    В Днепре на Мирном жители жалуются на опасного мужчину с оружием: комментарий полиции

    Жители ж/м Мирный жалуются на опасного мужчину.

    Сегодня 11:40
    4
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх