На Днепропетровщине при атаке БПЛА выключалось оборудование на электроподстанции

В Днепропетровской области во время атаки БПЛА отключалось оборудование на одной из подстанций.

Во время атаки БПЛА на одной из подстанций Днепропетровской области выключалось оборудование. Потребители не обесточивались. В то же время из-за других технологических нарушений обесточивалось 5,6 тысячи потребителей, к утру они частично заживлены. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.

В настоящее время почти все работает в штатном режиме.

Напомним, в Днепре 15 августа ряд квартир выключат свет из-за ремонтных работ.

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