На Днепропетровщине проживает 54 долгожителя: кто самый старший

На Днепропетровщине проживает 54 долгожителя. Это люди, отметившие летний юбилей.

Большинство из них – женщины, сообщили в областной военной администрации.

«На Днепропетровщине проживает 47 женщин и 7 мужчин, отметивших свое 100-летие. Для них областным бюджетом предусмотрена стипендия. В целом в этом году им выплатили почти 400 тысяч гривен», – отметила директор департамента социальной защиты населения Днепропетровской ОВА Елена Крышень.

Самой старшей остается днепрянка Белла Гутникова. Женщине – 107 лет.

Обитают долгожители в разных общинах области. Больше всего их в Днепре и Кривом Роге. Соответственно в этих городах проживает 20 и 7 человек старше ста лет. На третьем месте по количеству долгожителей – Каменское.

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