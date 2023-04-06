На Днепропетровщине проживает 54 долгожителя: кто самый старший

«На Днепропетровщине проживает 47 женщин и 7 мужчин, отметивших свое 100-летие. Для них областным бюджетом предусмотрена стипендия. В целом в этом году им выплатили почти 400 тысяч гривен», – отметила директор департамента социальной защиты населения Днепропетровской ОВА Елена Крышень.
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