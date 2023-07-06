На Днепропетровщине произошел пожар в магазине: подробности

Вчера, 5 июля, в 23:04 в службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в торговом магазине на бульваре Маршала Василевского в Покровском районе Кривого Рога.

По вызову направили криворожских пожарных в составе двух дежурных отделений. Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Прибывшие на место спасатели обнаружили, что возгорание началось внутри одноэтажного магазина.

Огонь повредил стеклянные витрины, холодильники, потолок, уничтожил компьютерное оборудование и продукцию. Площадь пожара составляет 2 квадратных метра. Погибших и пострадавших нет.

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