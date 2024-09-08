На Днепропетровщине простились с Героем, погибшим на Донецком направлении

Об этом сообщает Подгородненская территориальная община в соцсетях.
С болью в сердце сообщаем трагическое известие… Подгородненская община потеряла еще одного Героя. 23 июня 2024, во время выполнения боевого задания на Донецком направлении, погиб наш земляк — Волок Сергей Иванович, — говорится в сообщении общины.
Прощание состоялось вчера, 7 сентября, в 11:00 в центре села Спасское, возле здания Спасского Старостинского округа.
Редакция выражает искренние соболезнования родным, близким и побратимам Защитника Украины.
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