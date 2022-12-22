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  • На Днепропетровщине пропавшего три дня назад 28-летнего мужчину нашли мертвым

На Днепропетровщине пропавшего три дня назад 28-летнего мужчину нашли мертвым

Сегодня 11:44
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19 декабря в Павлоградском районе пропал 28-летний Сергей Соколов.

Новости Днепра про На Днепропетровщине пропавшего три дня назад 28-летнего мужчину нашли мертвым

В тот день в 17:00 мужчина ушел из дома в селе Чернявщина и не вернулся.

21 декабря на его поиски выехали кинологи поиско-спасательного кинологического отряда «Антарес».

Новости Днепра про На Днепропетровщине пропавшего три дня назад 28-летнего мужчину нашли мертвым

Новости Днепра про На Днепропетровщине пропавшего три дня назад 28-летнего мужчину нашли мертвым

К сожалению, мужчину нашли мертвым.

Об этом сообщается в публикации отряда.

По предварительной информации, Сергей утонул.

Выражаем искренние соболезнования родным и друзьям мужчины!

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине разыскивают 52-летнего мужчину, пропавшего еще в 2006 году.

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