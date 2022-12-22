На Днепропетровщине пропавшего три дня назад 28-летнего мужчину нашли мертвым

В тот день в 17:00 мужчина ушел из дома в селе Чернявщина и не вернулся.
21 декабря на его поиски выехали кинологи поиско-спасательного кинологического отряда «Антарес».
К сожалению, мужчину нашли мертвым.
Об этом сообщается в публикации отряда.
По предварительной информации, Сергей утонул.
Выражаем искренние соболезнования родным и друзьям мужчины!
Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине разыскивают 52-летнего мужчину, пропавшего еще в 2006 году.
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