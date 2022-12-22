На Днепропетровщине пропавшего три дня назад 28-летнего мужчину нашли мертвым

Об этом сообщается в публикации отряда.

21 декабря на его поиски выехали кинологи поиско-спасательного кинологического отряда «Антарес».

В тот день в 17:00 мужчина ушел из дома в селе Чернявщина и не вернулся.

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