Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

На Днепропетровщине прогремят взрывы: что произошло

Сегодня 16:59
просмотров

В ближайшее время в Днепропетровской области будет громко.

Новости Днепра про На Днепропетровщине прогремят взрывы: что произошло

Это связано с тем, что пиротехники ГСЧС будут ликвидировать неразорвавшиеся снаряды.

Об этом сообщил Дмитрий Невеселый, Зеленодольский городской голова.

По его словам, взрывы могут услышать жители Зеленодольска и поселка Великая Костромка.

Без паники, – отметил Дмитрий Невеселый.

Новости Днепра про На Днепропетровщине прогремят взрывы: что произошло

Но не игнорируйте тревогу и берегите себя!

Напомним, ранее мы писали, что под Бахмутом бойцы 93-й бригады из Днепропетровской области сбили вражеский самолет (ВИДЕО).

Читайте также:

 

Новости Днепра про На Днепропетровщине прогремят взрывы: что произошлоУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине прогремят взрывы: что произошлоРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Вырубили леса почти на 2 млн грн: на Днепропетровщине задержали банду лесорубов
    Новости Днепра
    Сегодня 15:51
    Вырубили леса почти на 2 млн грн: на Днепропетровщине задержали банду лесорубов

    В Новомосковском районе группа мужчин из пяти человек занималась незаконной…

    Под Бахмутом бойцы 93-й бригады из Днепропетровской области сбили вражеский самолет (ВИДЕО)
    Новости Днепра
    Сегодня 14:49
    Под Бахмутом бойцы 93-й бригады из Днепропетровской области сбили вражеский самолет (ВИДЕО)

    Слава нашим Героям!

    В танк попал вражеский дрон: под Бахмутом погиб 41-летний боец ​​93-й бригады с Днепропетровщины
    Новости Днепра
    Сегодня 13:49
    В танк попал вражеский дрон: под Бахмутом погиб 41-летний боец ​​93-й бригады с Днепропетровщины

    Светлая память!

    Наловил рыбы на 260 тыс. грн: на Днепропетровщине задержали браконьера
    Новости Днепра
    Сегодня 13:00
    Наловил рыбы на 260 тыс. грн: на Днепропетровщине задержали браконьера

    В субботу, 11 марта, на реке Боковенька в Криворожском районе…

    Последние новости

    Вырубили леса почти на 2 млн грн: на Днепропетровщине задержали банду лесорубов
    Вырубили леса почти на 2 млн грн: на Днепропетровщине задержали банду лесорубов

    В Новомосковском районе группа мужчин из пяти человек занималась незаконной вырубкой и сбытом древесины. Общая сумма ущерба составляет 1 млн 879 тысяч гривен.

    Сегодня 15:51
    0
    просмотров
    Под Бахмутом бойцы 93-й бригады из Днепропетровской области сбили вражеский самолет (ВИДЕО)
    Под Бахмутом бойцы 93-й бригады из Днепропетровской области сбили вражеский самолет (ВИДЕО)

    Слава нашим Героям!

    Сегодня 14:49
    0
    просмотров
    К каким врачам в Днепре можно записаться бесплатно и без направления: как это сделать
    К каким врачам в Днепре можно записаться бесплатно и без направления: как это сделать

    При наличии подписанной медицинской декларации в Днепре можно бесплатно и без направления записаться к таким специалистам: семейный врач, гинеколог, фтизиатр, нарколог, стоматолог, педиатр и психиатр.  Сделать это можно если медучреждение, где работает специалист имеет договор с НСЗУ.

    Сегодня 14:45
    просмотров
    В танк попал вражеский дрон: под Бахмутом погиб 41-летний боец ​​93-й бригады с Днепропетровщины
    В танк попал вражеский дрон: под Бахмутом погиб 41-летний боец ​​93-й бригады с Днепропетровщины

    Светлая память!

    Сегодня 13:49
    0
    просмотров
    Наловил рыбы на 260 тыс. грн: на Днепропетровщине задержали браконьера
    Наловил рыбы на 260 тыс. грн: на Днепропетровщине задержали браконьера

    В субботу, 11 марта, на реке Боковенька в Криворожском районе рыбпатрульные разоблачили мужчину, который грубо нарушал правила рыболовства.

    Сегодня 13:00
    0
    просмотров
    Житель Днепра с ножом напал на мужчину и скрылся
    Житель Днепра с ножом напал на мужчину и скрылся

    В Днепре мужчина напал на горожанина во время ссоры с ним.

    Сегодня 12:21
    просмотров
    Права потребителей: законно ли делать фото в магазине и нужно ли показывать содержимое сумки охраннику
    Права потребителей: законно ли делать фото в магазине и нужно ли показывать содержимое сумки охраннику

    Сегодня отмечают Всемирный день прав потребителей. В 1960 году в Гааге была создана Международная организация потребителей, а в 1983 году Генасамблея ООН установила 15 марта как День защиты прав потребителей.

    Сегодня 12:15
    просмотров
    Может быть в Днепре: полиция разыскивает 16-летнюю девочку из Кировоградской области
    Может быть в Днепре: полиция разыскивает 16-летнюю девочку из Кировоградской области

    Правоохранители ищут девочку, но им нужна помощь!

    Сегодня 11:54
    1
    просмотров
    Вместо Украины: Марокко присоединилось к заявке Испании и Португалии на проведение ЧМ-2030
    Вместо Украины: Марокко присоединилось к заявке Испании и Португалии на проведение ЧМ-2030

    В октябре 2022 года Португалия и Испания пригласили Украину, чтобы совместно подать заявку на проведение Чемпионата мира 2030 года по футболу.

    Сегодня 11:40
    просмотров
    Расстрел бизнесмена в центре Днепра: убийцу задержали через 2 года в россии
    Расстрел бизнесмена в центре Днепра: убийцу задержали через 2 года в россии

    Через два года убийцу нашли.

    Сегодня 11:20
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх