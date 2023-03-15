На Днепропетровщине прогремят взрывы: что произошло

Это связано с тем, что пиротехники ГСЧС будут ликвидировать неразорвавшиеся снаряды.
Об этом сообщил Дмитрий Невеселый, Зеленодольский городской голова.
По его словам, взрывы могут услышать жители Зеленодольска и поселка Великая Костромка.
Без паники, – отметил Дмитрий Невеселый.
Но не игнорируйте тревогу и берегите себя!
Напомним, ранее мы писали, что под Бахмутом бойцы 93-й бригады из Днепропетровской области сбили вражеский самолет (ВИДЕО).
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Александра Лучка
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