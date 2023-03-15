На Днепропетровщине прогремят взрывы: что произошло

Напомним, ранее мы писали, что п од Бахмутом бойцы 93-й бригады из Днепропетровской области сбили вражеский самолет (ВИДЕО).

Но не игнорируйте тревогу и берегите себя!

По его словам, взрывы могут услышать жители Зеленодольска и поселка Великая Костромка.

Это связано с тем, что пиротехники ГСЧС будут ликвидировать неразорвавшиеся снаряды.

В ближайшее время в Днепропетровской области будет громко.

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