На Днепропетровщине прогремят мощные взрывы: детали

Сегодня, 5 января, в Кривом Роге прогремят мощные взрывы.
Однако причин для волнений нет – они производственные.
Об этом сообщил Александр Вилкул, глава Рады обороны города.
Сегодня в 11:00 в производственных целях будет проведен плановый взрыв в карьере ЧАО «ИНГОК» (Ингулецкий район), а в 14:00 в производственных целях будут проведены испытательные взрывные работы в карьере «Южный» (Саксаганский, Центрально-Городской районы). Производственные взрывы контролируются, причин для беспокойства нет, – добавил Вилкул.
Но, пожалуйста, ни в коем случае не игнорируйте тревоги!
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