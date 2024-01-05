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На Днепропетровщине прогремят мощные взрывы: детали

Сегодня 09:33
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Без паники – все под контролем!

Новости Днепра про На Днепропетровщине прогремят мощные взрывы: детали

Сегодня, 5 января, в Кривом Роге прогремят мощные взрывы.

Однако причин для волнений нет – они производственные.

Об этом сообщил Александр Вилкул, глава Рады обороны города.

Сегодня в 11:00 в производственных целях будет проведен плановый взрыв в карьере ЧАО «ИНГОК» (Ингулецкий район), а в 14:00 в производственных целях будут проведены испытательные взрывные работы в карьере «Южный» (Саксаганский, Центрально-Городской районы). Производственные взрывы контролируются, причин для беспокойства нет, – добавил Вилкул.

Но, пожалуйста, ни в коем случае не игнорируйте тревоги!

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Новости Днепра про На Днепропетровщине прогремят мощные взрывы: деталиУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине прогремят мощные взрывы: деталиРусский

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