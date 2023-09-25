На Днепропетровщине предприниматели присвоили 40 га земли у водоема стоимостью более полумиллиарда

Как сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре, одно из обществ с ограниченной ответственностью взяло в долгосрочную аренду земельные участки водного фонда в пределах Межирицкого сельсовета Павлоградского района. Предприниматель получил в свое использование побережье водоема площадью 39,6 га и стоимостью почти 600 млн грн.
Впоследствии предприятие-арендатор обанкротилось и должно было вернуть землю государству, но некоторое время им пользовался субарендатор.
Реагируя на выявленные нарушения, окружная прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением. Суд поддержал позицию прокуратуры и удовлетворил исковые требования в полном объеме, поэтому территориальной общине вернули земли стоимостью более полумиллиарда гривен.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Днепропетровской области незаконно украли 200 гектаров земли.
Читайте также:
Автор:
Сентябрь 2023 года полноценный четвертый месяц лета.
За последние полтора года экс-военком из Днепра обогатился на 8,8…
Сегодня, 25 сентября, в Новокодакском районе горожане заметили черный дым.
Чего только не увидишь.
На территории Криворожского района 25 сентября начал гореть лес.
Сентябрь 2023 года полноценный четвертый месяц лета.
В Кривом Роге пройдет суд над предательницей, которая оправдывала агрессию РФ против Украины и публиковала информацию о расположении подразделений ВСУ.
ТЦК и СП смогут автоматически получать все необходимые сведения.
За последние полтора года экс-военком из Днепра обогатился на 8,8 миллиона гривен.
Сегодня, 25 сентября, в Новокодакском районе горожане заметили черный дым.
Чего только не увидишь.
На днях в Днепре произошел неприятный инцидент в супермаркете "Варус".
В среднем в Днепре цена на квадратный метр жилой площади составляет 39,4 тыс грн. При этом дешевле всего квадратный метр отдают в Новокодацком районе Днепра, а дороже всего квартиры – в Соборном районе.
В Днепровском районе нашли утопленника.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!