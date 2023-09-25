На Днепропетровщине предприниматели присвоили 40 га земли у водоема стоимостью более полумиллиарда

Земли водного фонда взяли в аренду и не вернули.

Как сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре, одно из обществ с ограниченной ответственностью взяло в долгосрочную аренду земельные участки водного фонда в пределах Межирицкого сельсовета Павлоградского района. Предприниматель получил в свое использование побережье водоема площадью 39,6 га и стоимостью почти 600 млн грн.

Впоследствии предприятие-арендатор обанкротилось и должно было вернуть землю государству, но некоторое время им пользовался субарендатор.

Реагируя на выявленные нарушения, окружная прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением. Суд поддержал позицию прокуратуры и удовлетворил исковые требования в полном объеме, поэтому территориальной общине вернули земли стоимостью более полумиллиарда гривен.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Днепропетровской области незаконно украли 200 гектаров земли.

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