На Днепропетровщине пожилую женщину ограбили прямо на кассе продуктового магазина

В Терновке вблизи Павлограда 13 февраля обворовали 66-летнюю женщину. Пенсионерка скуплялась в одном из продуктовых магазинов и уже была на кассе, когда другая посетительница супермаркета выхватила из ее рук кошелек и сбежала. Это все произошло на глазах свидетелей, которые не успели понять, что произошло.
Пострадавшая сразу обратилась к стражам порядка. Благодаря тому, что преступление попало на камеры видеонаблюдения, полицейским удалось достаточно быстро установить личность грабительницы.
Впоследствии ловкую воровку задержали. Ею оказалась местная жительница, ранее осужденная за имущественные преступления.
Следователи сообщили женщине о подозрении по ч. 4 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Ей грозит от 7 до 10 лет тюрьмы.
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