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На Днепропетровщине пожарные спасли женщину из горящей квартиры

Сегодня 06:51
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В Каменском горела квартира.

Новости Днепра про На Днепропетровщине пожарные спасли женщину из горящей квартиры

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

По предварительной информации, этой ночью около полуночи в Службу спасения поступило сообщение о возгорании в одной из квартир многоэтажки на улице Авдеевской Южного района города Камянское.

По прибытию на место происшествия пожарные установили, что в квартире на седьмом этаже девятиэтажного жилого дома загорелось имущество на площади 12 кв.м.

Новости Днепра про На Днепропетровщине пожарные спасли женщину из горящей квартиры

Также выяснилось, что внутри находилась женщина 1952 года рождения. Сотрудники ГСЧС спасли ее из горящего жилья и вывели на свежий воздух.

К счастью, женщина не пострадала, в медицинской помощи не нуждалась.

Погибших и травмированных нет, — сообщили в службе.

Напомним, недавно мы писали, что на Днепропетровщине во время ликвидации пожара пожарные обнаружили труп.

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