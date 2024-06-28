На Днепропетровщине пожарные спасли женщину из горящей квартиры

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
По предварительной информации, этой ночью около полуночи в Службу спасения поступило сообщение о возгорании в одной из квартир многоэтажки на улице Авдеевской Южного района города Камянское.
По прибытию на место происшествия пожарные установили, что в квартире на седьмом этаже девятиэтажного жилого дома загорелось имущество на площади 12 кв.м.
Также выяснилось, что внутри находилась женщина 1952 года рождения. Сотрудники ГСЧС спасли ее из горящего жилья и вывели на свежий воздух.
К счастью, женщина не пострадала, в медицинской помощи не нуждалась.
Погибших и травмированных нет, — сообщили в службе.
Напомним, недавно мы писали, что на Днепропетровщине во время ликвидации пожара пожарные обнаружили труп.
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