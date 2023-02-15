На Днепропетровщине пожарные спасли из горящей квартиры 86-летнего дедушку

Вчера, 14 февраля, в 13:55 на линию «101» сообщили о возгорании в одной из квартир многоэтажки, расположенной на улице Юбилейной города Першотравенск.

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Прибыв по указанному адресу, спасатели установили, что возгорание возникло в двухкомнатной квартире, расположенной на третьем этаже 5-этажного жилого дома.

Во время тушения пожара спасатели вывели из горящей квартиры 86-летнего дедушку. Пенсионер получил ожоги рук. Его направили в лечебное учреждение.

Пожар локализовали в 14.05 и ликвидировали в 14.10. Огонь повредил домашнее имущество в комнате на площади 5 кв. м.

К тушению возгорания привлекли 5 человек личного состава и 1 единицу пожарно-спасательной техники.

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