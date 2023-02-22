На Днепропетровщине пожар унес жизни пожилых мужчины и женщины

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
На место оперативно прибыли спасатели. Там они установили, что пожар возник внутри одноэтажного жилого дома на территории частного домовладения.
Сотрудники ГСЧС локализовали пожар в 08:30, а ликвидировали в 08:38. Огонь уничтожил домашние вещи, повредил мебель и облицовку стен в доме. Общая площадь пожара составила 15 кв. м.
К сожалению, во время тушения возгорания спасатели обнаружили мужчину и женщину без признаков жизни (1951 и 1953 годов рождения).
К месту происшествия привлекли 8 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в горящем доме нашли тело мужчины.
Читайте также:
Автор:
В Днепре спасатели вытащили с балкона многоэтажки более 100 летучих…
В Днепре мужчина погиб во время пожара.
Берегите себя!
8 марта 2023 года выпадает на среду. Этот день должен…
Поздравляем Марию!
В Днепре показали дом, зажатый между небоскребами.
В Чечелевском районе Днепра задержан водитель ВАЗ с поддельными правами.
Эту находку обнаружили днепровские активисты и историки.
Российские оккупанты усилили насильственную паспортизацию в захваченной части Херсонской области.
В Днепре спасатели вытащили с балкона многоэтажки более 100 летучих мышей.
Ночь 22 февраля прошла в Днепропетровской области без вражеских атак. А уже утром оккупанты ударили из тяжелой артиллерии по Никопольскому району.
Сегодня, 22 февраля, Днепр снабжен водой, светом и теплом.
В Днепре, сегодня, 22 февраля, электротранспорт будет работать в штатном режиме, по расписанию рабочего дня.
Оказалось, что мужчина раньше уже был судим.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!