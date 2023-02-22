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На Днепропетровщине пожар унес жизни пожилых мужчины и женщины

Сегодня 10:14
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Сегодня, 22 февраля, в 07:44 на линию «101» сообщили о пожаре на улице Центральной села Новоивановка Никопольского района.
Новости Днепра про На Днепропетровщине пожар унес жизни пожилых мужчины и женщины

Фото иллюстративное.

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

На место оперативно прибыли спасатели. Там они установили, что пожар возник внутри одноэтажного жилого дома на территории частного домовладения.

Сотрудники ГСЧС локализовали пожар в 08:30, а ликвидировали в 08:38. Огонь уничтожил домашние вещи, повредил мебель и облицовку стен в доме. Общая площадь пожара составила 15 кв. м.

К сожалению, во время тушения возгорания спасатели обнаружили мужчину и женщину без признаков жизни (1951 и 1953 годов рождения).

К месту происшествия привлекли 8 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в горящем доме нашли тело мужчины.

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