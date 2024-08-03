На Днепропетровщине потушили пожар на территории частного домовладения

В Криворожском районе произошел большой пожар.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Инцидент произошел сегодня, 3 августа, в 10.37.

В Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре на улице Нагорной города Апостолово Криворожского района. Прибывшие по вызову пожарные установили, что на территории частного домовладения занялся сеновал с соломой на площади 25 кв.м, — говорится в сообщении чрезвычайников.

Огонь удалось обуздать за полтора часа. К счастью, погибших и травмированных нет.

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