На Днепропетровщине потушили пожар на территории частного домовладения

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Инцидент произошел сегодня, 3 августа, в 10.37.
В Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре на улице Нагорной города Апостолово Криворожского района. Прибывшие по вызову пожарные установили, что на территории частного домовладения занялся сеновал с соломой на площади 25 кв.м, — говорится в сообщении чрезвычайников.
Огонь удалось обуздать за полтора часа. К счастью, погибших и травмированных нет.
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