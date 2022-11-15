На Днепропетровщине потерявшиеся во время прогулки дети ночевали в поле

14 ноября около полуночи в полицию обратилась женщина и сообщила об исчезновении 6-летней дочери. Вскоре в полицию обратилась еще одна местная жительница, у которой пропала 8-летняя дочь.
Как оказалось, пропавшие девочки – подружки. После обеда они ушли гулять, однако вечером домой не вернулись. Сначала родители искали их самостоятельно, но поиски не дали результата.
В поисках детей были задействованы кинолог с собакой, ювенальные полицейские и почти весь личный состав отделения полиции № 2 Каменского районного управления полиции. Всю ночь правоохранители разыскивали девочек, обследовали заброшенные здания, прибрежную зону, лесопосадку и опросили всех знакомых.
К счастью, 15 ноября около 6:30 девочек нашли в поле — они были замерзшие и испуганные. Детей целых и невредимых вернули родителям.Виктория
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Дорогие родители, берегите своих деток!
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