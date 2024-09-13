На Днепропетровщине построят первый современный храм ПЦУ: как будет выглядеть

В Каменском построят современный храм ПЦУ.

Церковь появится на улице Сергея Слисаренко. Завтра, 14 сентября, в День города торжественно заложат капсулу под строительство храма ПЦУ. Жителей приглашают на это особое событие.

Об этом сообщили на странице Днепровской епархии Православной Церкви в Facebook.

“14 сентября в 15:00 на территории строительства Казацкой церкви Пресвятой Покровы, управляющий Днепровской епархией МИТРОПОЛИТ СИМЕОН, совершит чин закладки капсулы в фундамент первого современного типичного храма Украинской Церкви — духовной жемчужины города. Этот храм станет символом духовного возрождения, местом, где каждый поддержку, надежду и силы для дальнейшей жизни. Приглашаем вас на это особое духовное и историческое событие, храм находится по адресу: улица С. Слисаренко, 34”, — говорится в сообщении.

На странице Днепровской епархии Православной Церкви также показали, как будет выглядеть современный храм.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: