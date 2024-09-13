На Днепропетровщине построят первый современный храм ПЦУ: как будет выглядеть

Церковь появится на улице Сергея Слисаренко. Завтра, 14 сентября, в День города торжественно заложат капсулу под строительство храма ПЦУ. Жителей приглашают на это особое событие.
Об этом сообщили на странице Днепровской епархии Православной Церкви в Facebook.
“14 сентября в 15:00 на территории строительства Казацкой церкви Пресвятой Покровы, управляющий Днепровской епархией МИТРОПОЛИТ СИМЕОН, совершит чин закладки капсулы в фундамент первого современного типичного храма Украинской Церкви — духовной жемчужины города. Этот храм станет символом духовного возрождения, местом, где каждый поддержку, надежду и силы для дальнейшей жизни. Приглашаем вас на это особое духовное и историческое событие, храм находится по адресу: улица С. Слисаренко, 34”, — говорится в сообщении.
На странице Днепровской епархии Православной Церкви также показали, как будет выглядеть современный храм.
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