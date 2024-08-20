На Днепропетровщине посреди трассы сгорела фура

В Каменском районе горела фура.

Пожар произошел вчера вечером, 19 августа, на автодороге неподалеку от села Малософиевка Затышнянской территориальной громады Каменского района. Спасателям сообщили, что горит фура. По прибытии было установлено, что огонь охватил грузовик Volvo с прицепом.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Пожарные потушили пожар на площади 20 кв.м. Прицеп фуры сгорел дотла. Кабина также повреждена из-за огня. К счастью, никто не пострадал.

О состоянии водителя не сообщается. О причине возгорания также не сообщается.

«К тушению пожара привлечены 7 пожарных и 2 единицы пожарно-спасательной техники», — сообщили в ГСЧС.

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