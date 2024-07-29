На Днепропетровщине посреди трассы горел грузовик

Вечером 28 июля на спецлинию «101» поступило сообщение о возгорании грузового автомобиля на автодороге Т0415 «Верхнеднепровск-Пятихатки», вблизи села Красный Яр Каменского района.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Днепропетровщины.
По прибытии на место происшествия чрезвычайники установили, что загорелся автомобиль Mercedes-Benz Atego на площади 10 кв. м.
В 19:35 возгорание было ликвидировано.
К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.
О состоянии водителя не сообщается. О причине возгорания также не сообщается.
К тушению были привлечены 9 спасателей и 2 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в области, — отметили в сообщении ГСЧС.
Напомним, ранее мы писали, что в центре Днепра загорелся пассажирский автобус.
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