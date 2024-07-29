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На Днепропетровщине посреди трассы горел грузовик

Сегодня 08:18
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В Каменском районе на трассе загорелся грузовик.

Новости Днепра про На Днепропетровщине посреди трассы горел грузовик

Вечером 28 июля на спецлинию «101» поступило сообщение о возгорании грузового автомобиля на автодороге Т0415 «Верхнеднепровск-Пятихатки», вблизи села Красный Яр Каменского района.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Днепропетровщины.

По прибытии на место происшествия чрезвычайники установили, что загорелся автомобиль Mercedes-Benz Atego на площади 10 кв. м.

В 19:35 возгорание было ликвидировано.

К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

О состоянии водителя не сообщается. О причине возгорания также не сообщается.

К тушению были привлечены 9 спасателей и 2 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в области, — отметили в сообщении ГСЧС.

Напомним, ранее мы писали, что в центре Днепра загорелся пассажирский автобус.

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