На Днепропетровщине посреди трассы горел грузовик

В Каменском районе на трассе загорелся грузовик.

Вечером 28 июля на спецлинию «101» поступило сообщение о возгорании грузового автомобиля на автодороге Т0415 «Верхнеднепровск-Пятихатки», вблизи села Красный Яр Каменского района.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Днепропетровщины.

По прибытии на место происшествия чрезвычайники установили, что загорелся автомобиль Mercedes-Benz Atego на площади 10 кв. м.

В 19:35 возгорание было ликвидировано.

К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

О состоянии водителя не сообщается. О причине возгорания также не сообщается.

К тушению были привлечены 9 спасателей и 2 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в области, — отметили в сообщении ГСЧС.

Напомним, ранее мы писали, что в центре Днепра загорелся пассажирский автобус.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: