На Днепропетровщине посреди поля загорелся комбайн

«К ликвидации пожара привлечены 7 спасателей и 2 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в области», — говорится в сообщении ГСЧС.

Спасатели потушили пожар. Водитель комбайна не пострадал. О причине возгорания не сообщается.

Об этом сообщили в ГСЧС Днепропетровской области.

Пожар произошел в поле за пределами села Одаровка Каменского района. Там горел комбайн John Deere 9510 на площади 2 кв.м. На место вызвали спасателей.

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