На Днепропетровщине посреди поля загорелся комбайн

Пожар произошел в поле за пределами села Одаровка Каменского района. Там горел комбайн John Deere 9510 на площади 2 кв.м. На место вызвали спасателей.
Об этом сообщили в ГСЧС Днепропетровской области.
Спасатели потушили пожар. Водитель комбайна не пострадал. О причине возгорания не сообщается.
«К ликвидации пожара привлечены 7 спасателей и 2 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в области», — говорится в сообщении ГСЧС.
Читайте также:
Гончар Вірсавія
Автор:
Сегодня ночью в Днепре и области слышали взрывы.
В Днепре 16 сентября некоторые трамваи, троллейбусы и автобусы будут…
В Днепре в центре города образовалась большая яма на дороге.
В результате обстрела Никополя пострадал лебедь.
Сегодня ночью в Днепре и области слышали взрывы.
В Днепре 16 сентября некоторые трамваи, троллейбусы и автобусы будут временно курсировать по-другому.
В Днепре в центре города образовалась большая яма на дороге.
В результате обстрела Никополя пострадал лебедь.
Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
Посреди улицы в Днепре заметили собаку на самокате.
Праздник Воздвижения Креста Господня считается одним из 12 самых больших церковных праздников. Ранее в Украине его отмечали 27 сентября, но с переходом церкви на новоюлианский календарь дата изменилась. Теперь его отмечают почти на две недели раньше, 14 сентября.
Правоохранители задержали нападающего.
В Новомосковском районе правоохранители задержали мужчину за незаконное обращение с боеприпасом.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!