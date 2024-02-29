На Днепропетровщине полицейский спас редкую сову, которую сбил автомобиль

Окровавленную птицу страж порядка обнаружил на обочине автодороги, уезжая на работу, сообщили в Нацполиции.
Он осторожно поднял ее, положил в бушлат и решил сразу отвезти к ветеринару. По словам полицейского, вероятно, сову случайно сбил автомобиль и без помощи медиков она погибла бы.
Орнитологи осмотрели птицу – к счастью, крылья оказались цели, но бедняга нуждалась в лечении. Кстати, крылатая принадлежит к виду серых сов, который очень редок для нашей местности. Сейчас врачи делают все возможное, чтобы птица скорее вернулась на свободу.
Для справки: сова серая – один из 13 видов сов, которые водятся на территории Украины.
Эта птица селится в парках и старых садах больших городов и деревень. В Украине серую сову чаще всего можно встретить на Полесье.
Часто гнездится на старых кладбищах, где растут старые дуплистые деревья.
Сова серая в большинстве случаев устраивает гнезда в естественных дуплах старых лип, дубов, тополей, берез, ив и осин. В карстовых и горных районах гнездится в глубоких нишах и трещинах скальных обнажений бортов карстовых ям, речных долин.
Несколько реже гнездится в человеческих постройках: на чердаках домов, в крышах церквей. При гнездовании в скалах и сооружениях человека часто в качестве основы для откладки яиц использует построения галок.
Читайте также:
Автор:
На Днепропетровщине у общины попытались забрать 24 га водного фонда.
Без паники - они производственные.
В Каменском домашний тиран еще год терроризировал экс-жену, с которой…
Последствия атаки уточняют.
Изобретательных нарушителей задержали в Одесской области, когда те обмотанные фольгой пытались сбежать из Украины.
Подачу тепла обещают возобновить в течение дня!
На Днепропетровщине у общины попытались забрать 24 га водного фонда.
Наибольшим спросом на рынке труда пользуются рабочие специальности. Различные предприятия ищут сотрудников, которые будут работать на заводе, участвовать в производстве продукции необходимой для населения Украины и не только. Многие работодатели готовы брать сотрудников на рабочие специальности даже если те не…
В Днепре 16-летний парень попытается установить рекорд Украины по скоростному жонглированию тремя булавами.
Всего сегодня украинские военные ликвидировали три российских бомбардировщика.
В Каменском на Днепропетровщине массово травят собак.
Целый лес со столетними дубами обнаружили в Днепропетровской области.
Самолетопад набирает обороты.
Без паники - они производственные.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!