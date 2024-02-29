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На Днепропетровщине полицейский спас редкую сову, которую сбил автомобиль

Сегодня 12:16
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В Кривом Роге спасли редкую сову, попавшую в ДТП.

Новости Днепра про На Днепропетровщине полицейский спас редкую сову, которую сбил автомобиль

Окровавленную птицу страж порядка обнаружил на обочине автодороги, уезжая на работу, сообщили в Нацполиции.

Он осторожно поднял ее, положил в бушлат и решил сразу отвезти к ветеринару. По словам полицейского, вероятно, сову случайно сбил автомобиль и без помощи медиков она погибла бы.

Орнитологи осмотрели птицу – к счастью, крылья оказались цели, но бедняга нуждалась в лечении. Кстати, крылатая принадлежит к виду серых сов, который очень редок для нашей местности. Сейчас врачи делают все возможное, чтобы птица скорее вернулась на свободу.

Для справки: сова серая – один из 13 видов сов, которые водятся на территории Украины.

Эта птица селится в парках и старых садах больших городов и деревень. В Украине серую сову чаще всего можно встретить на Полесье.

Часто гнездится на старых кладбищах, где растут старые дуплистые деревья.

Сова серая в большинстве случаев устраивает гнезда в естественных дуплах старых лип, дубов, тополей, берез, ив и осин. В карстовых и горных районах гнездится в глубоких нишах и трещинах скальных обнажений бортов карстовых ям, речных долин.

Несколько реже гнездится в человеческих постройках: на чердаках домов, в крышах церквей. При гнездовании в скалах и сооружениях человека часто в качестве основы для откладки яиц использует построения галок.

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