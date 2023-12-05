На Днепропетровщине полицейские разыскивают 15-летнюю девочку: ушла из дома и пропала без вести

Полиция Каменского разыскивает 15-летнюю Олесю Литус.
Известно, что 4 декабря девочка ушла из дома в г. Каменское и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.
Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.
Приметы: рост 161 см, волосы короткие черные, глаза карие. На правой руке выше к плечу есть след, как от пореза
Была одета: черная куртка, красное худи, черные ботинки по типу берцов, черные брюки.
Если вы видели эту девочку или вам известно, где она может быть, сообщите об этом по номерам: 102, (096) 586 94 41.
Важна любая информация!
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