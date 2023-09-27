На Днепропетровщине полицейские посетили женщину, которая сильно тосковала по СССР

Как рассказали правоохранители, женщина через запретную в Украине социальную сеть публиковала фотографии с атрибутами тоталитарного режима.
На своей странице горожанка долгое время размещала фото с изображением коммунистической символики бывшего СССР и распространяла ее среди подписчиков.
Сейчас в Украине запрещена глорификация и публичное распространение тоталитарной символики в Украине.
26 сентября следователи ОП №2 Никопольского районного управления полиции вручили женщине уведомление о подозрении по ч.1 ст.436-1 Уголовного кодекса Украины (распространение символики коммунистического тоталитарного режима).
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