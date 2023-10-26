На Днепропетровщине полицейская спасла дедушку, который пролежал сутки в лесополосе

С переохлаждением мужчину госпитализировали в медицинское учреждение.

24 октября в полицию обратилась женщина с заявлением об исчезновении ее мужа. Она рассказала, что у него проблемы со здоровьем.

Полицейские, кинологи с собаками и местные жители сразу приступили к поискам пропавшего.

Через сутки дедушку наконец нашли – он лежал обессиленный и замерзший на земле в лесополосе. Обнаружила мужчину старший специалист-криминалист отделения полиции Диана Лозовская.

Дедушку сразу одели в теплую одежду и вызвали ему скорую. С переохлаждением мужчину госпитализировали в медицинское учреждение.

Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.

Мне очень хотелось найти человека живым. Идя по лесополосе, я надеялась найти его и верила в это. Отойдя от команды, меня словно что-то вело в ту сторону. Мне уже звонили, что пора возвращаться, но я уверенно шла вперед. Оглядываясь вокруг далеко через поле, я увидела белое пятно. Я побежала через поле и увидела мужчину. Сразу начала разговаривать с ним, а когда он стал отзываться, бросилась к нему, начала укрывать, доложила начальнику обстановку, вызвала скорую. Мужчина был очень обессилен, он не шевелился, не разговаривал, только издавал звуки. Когда увидела, что ко мне бежит сын пропавшего со слезами на глазах, я расплакалась. Сейчас мужчине оказывают необходимую медицинскую помощь, а я просто счастлива, что оказалась в правильное время, в правильном месте и спасла жизнь человеку, – рассказала о поисках полицейская Диана Лозовская.

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине разыскивают 14-летнего мальчика, который вышел из дома и пропал без вести.

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