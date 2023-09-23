На Днепропетровщине подвыпившие мужчины выбросили собаку с 8 этажа

Мужчины выбросили собачку в многоэтажке.
Бедняга пролетел 8 этажей между перилами пролетов лестницы.
Сознательные граждане сразу вызвали зоозащитников и полицию на место происшествия.
Песик серьезно пострадал и находится в ветлечебнице. Его состояние оценивается как тяжелое.
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Автор:
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Смертельная авария произошла в Песчанке, Новомосковского района.
Полицейские Днепра менее чем через час нашли украденный мотоцикл.
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