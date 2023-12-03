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  • На Днепропетровщине подросток выпил несколько банок энергетика, чтобы «стать сильным», и потерял сознание

На Днепропетровщине подросток выпил несколько банок энергетика, чтобы «стать сильным», и потерял сознание

Сегодня 14:04
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На Дніпропетровщині підліток випив декілька банок енергетик підряд і йому стало зле.

Новости Днепра про На Днепропетровщине подросток выпил несколько банок энергетика, чтобы

Об этом сообщает Марина Авдиенко, работница Днепропетровского областного центра экстренной медицины.

Один из знакомых посоветовал парню выпить энергетический напиток для «тонуса и силы».

Чтобы эффект был более заметен, подросток решил сразу выпить несколько банок.

Результат – резкое ухудшение состояния, тахикардия, низкое давление, потеря сознания. Вызов «скорой», госпитализация. Это хорошо, когда все кончается хорошо. А могло закончиться горько, – говорится в сообщении.

Родителям на заметку, внимательно следите за «знакомыми» несовершеннолетних и информируйте детей об опасности чрезмерного употребления подобной продукции.

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