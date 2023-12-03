На Днепропетровщине подросток выпил несколько банок энергетика, чтобы «стать сильным», и потерял сознание

Об этом сообщает Марина Авдиенко, работница Днепропетровского областного центра экстренной медицины.
Один из знакомых посоветовал парню выпить энергетический напиток для «тонуса и силы».
Чтобы эффект был более заметен, подросток решил сразу выпить несколько банок.
Результат – резкое ухудшение состояния, тахикардия, низкое давление, потеря сознания. Вызов «скорой», госпитализация. Это хорошо, когда все кончается хорошо. А могло закончиться горько, – говорится в сообщении.
Родителям на заметку, внимательно следите за «знакомыми» несовершеннолетних и информируйте детей об опасности чрезмерного употребления подобной продукции.
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Козенко Антон
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