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  • На Днепропетровщине почти три месяца разыскивают без вести пропавшего 55-летнего мужчину: нужна помощь

На Днепропетровщине почти три месяца разыскивают без вести пропавшего 55-летнего мужчину: нужна помощь

Сегодня 08:05
просмотров

В Днепропетровской области разыскивают 55-летнего без вести пропавшего Виктора Фомина.

Новости Днепра про На Днепропетровщине почти три месяца разыскивают без вести пропавшего 55-летнего мужчину: нужна помощь

29 мая мужчина вышел из дома на улице Киевская в селе Маевка Днепровского района и не вернулся. Сейчас его местонахождение неизвестно.

Об этом пишет «Информатор».

Приметы: рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, темные короткие волосы, карие глаза.

Был одет в спортивный костюм цвета хаки и обут в синие шлепки.

Если вы видели этого мужчину или знаете, где он может быть, пожалуйста, сообщите об этом по номеру: (068) 777-01-12.

Важна любая информация!

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Новости Днепра про На Днепропетровщине почти три месяца разыскивают без вести пропавшего 55-летнего мужчину: нужна помощьУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине почти три месяца разыскивают без вести пропавшего 55-летнего мужчину: нужна помощьРусский

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