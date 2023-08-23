На Днепропетровщине почти три месяца разыскивают без вести пропавшего 55-летнего мужчину: нужна помощь

29 мая мужчина вышел из дома на улице Киевская в селе Маевка Днепровского района и не вернулся. Сейчас его местонахождение неизвестно.
Об этом пишет «Информатор».
Приметы: рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, темные короткие волосы, карие глаза.
Был одет в спортивный костюм цвета хаки и обут в синие шлепки.
Если вы видели этого мужчину или знаете, где он может быть, пожалуйста, сообщите об этом по номеру: (068) 777-01-12.
Важна любая информация!
Читайте также:
Автор:
Вечная слава!
Все под контролем!
Будьте внимательны!
Пожалуйста, будьте осторожны на воде!
Вечная слава!
Пожалуйста, будьте осторожны с огнем!
Все под контролем!
Будьте внимательны!
Сегодня в Днепре на улице Осенней произошло чрезвычайное происшествие.
Успейте зарядить телефон!
Зонт сегодня не понадобится!
Дно Каховского водохранилища через два месяца полностью зазеленело.
В Днепре зафиксировали случай заболевания ботулизмом.
Ситуация с девушкой, которая больше недели стоит у столба в центре Днепра, обостряется.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!