На Днепропетровщине планируют очистить крошечный ставок за свыше 60 млн гривен: данные Prozorro

Так, в середине июня с ProZorro стало известно, что Днепровская РГА (Киев) объявила тендер на приобретение 306 кожаных барабанов на 891 тыс. грн. Позже стало известно, что чиновники одного из учебных заведений Днепровского района Киева закупили для укрытий электрические овощерезки на 130 тыс. грн, электрическую сковороду за 720 тыс. грн и пароварку почти за 500 тыс. грн. Но это не все. В Киеве объявили тендер на закупку песка для семи городских пляжей на 6,5 млн грн, а в Борисполе – на строительство флагштока почти на 5 млн грн. И таких скандальных закупок десятки.
Теперь они добрались и до нашей области.
Так, региональное управление водных ресурсов Днепропетровской области собирается провести «Улучшение санитарного состояния пруда в районе санатория-профилактория «Джерело» и базы отдыха «Затишок» на территории Новолатовского сельского совета Широковского района».
Об этом свидетельствуют данные портала мониторинга госзакупок Prozorro.
По данным тендерной документации, планируется провести работы по очистке пруда, а также капитальному ремонту сооружения и дорожного покрытия. Срок выполнения работ — до 31 декабря 2024 года, общая сумма тендера — более 60 млн гривен.
Отметим, село Новолатовка Криворожского района находится на левом берегу реки Ингулец. Рядом проходит автодорога Р74. Население села – 675 человек.
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