На Днепропетровщине пенсионерка попала под поезд (ФОТО 18+)

В сети распространили фото с места событий.

В результате наезда поезда пенсионерке отрезало голову. Обстоятельства и детали трагедии выясняются.

Известно, что жертве было 69 лет. Об этом сообщает Telegram-канал «Днепр Оперативный».

В Днепропетровской области в пгт Кринички поезд сбил женщину. От полученных травм она скончалась на месте.

В Днепропетровской области мужчины создали наркобизнес: производили метамфетамин и продавали…

В субботу, 18 февраля, все трамвайные и троллейбусные маршруты в…

Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что на месте разрушенной девятиэтажки…

На месте разрушенного российской ракетой дома на Победе возведут мемориальный сквер, — Филатов Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что на месте разрушенной девятиэтажки на Победе, в которую 14 января попала российская ракета, возведут мемориальный сквер. просмотров

Как будет работать электротранспорт в Днепре 18 февраля: расписание В субботу, 18 февраля, все трамвайные и троллейбусные маршруты в Днепре работают в штатном режиме по расписанию выходного дня. просмотров

Окупанти 4 рази обстріляли Дніпропетровщину: постраждала пенсіонерка Оккупанты 4 раза за день обстреляли территорию Днепропетровской области. просмотров