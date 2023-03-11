На Днепропетровщине пенсионер случайно упал в огонь, когда сжигал сухостой

На место вызвали спасателей, которые установили, что на открытой территории горит сухая трава на площади 0,5 га, а мужчина, который и вызвал пожар в экосистеме, лежал возле пепелища.
Об этом пишет пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.
Как выяснилось, во время сжигания сухостоя, местный житель, 1939 года рождения, не удержал равновесие и упал в огонь.
Поджигатель получил ожоги левой руки и спины. С травмами он был госпитализирован в больницу.
Читайте также:
Автор:
В пятницу, 10 марта, недалеко от улицы Водительской Новокодакского района…
В известном яхт-клубе Днепра "СИЧ" посетители стали свидетелями по-настоящему жуткой…
В субботу, 11 марта, днепрян и жителей области предупреждают об…
В субботу, 11 марта, электротранспорт Днепра будет работать в штатном…
В пятницу, 10 марта, недалеко от улицы Водительской Новокодакского района Днепра спасатели нашли тело 45-летней местной жительницы, которая провалилась под лед.
В известном яхт-клубе Днепра "СИЧ" посетители стали свидетелями по-настоящему жуткой картины. Там они увидели мертвую лису, привязанную к дереву.
В субботу, 11 марта, днепрян и жителей области предупреждают об опасных метеорологических явлениях.
В субботу, 11 марта, электротранспорт Днепра будет работать в штатном режиме по расписанию выходного дня.
Захватите с собой зонт!
Двое молодых мужчин погибли 10 марта во время очередного обстрела россиянами Днепропетровской области.
Немного позитивных новостей!
Воспитательница детсада Бугаевка Ровенской области Вита Черешневская, которую уволили из-за "аморального фото", на котором она в купальнике целуется с мужем во второй раз выиграла суд.
Днем 10 марта во время патрулирования Металлургического района Кривого Рога инспекторы получили сообщение о мужчине с курящей женщиной.
Российские военные пытаются наступать на Донбассе, а украинские бойцы атаковали позицию вражеского ЗРК.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!