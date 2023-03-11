На Днепропетровщине пенсионер случайно упал в огонь, когда сжигал сухостой

В пятницу, 10 марта, в селе Георгиевка Синельниковского района Днепропетровской области, пенсионер поджег сухостой и случайно упал в огонь, из-за чего получил серьезные ожоги.

На место вызвали спасателей, которые установили, что на открытой территории горит сухая трава на площади 0,5 га, а мужчина, который и вызвал пожар в экосистеме, лежал возле пепелища.

Об этом пишет пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

Как выяснилось, во время сжигания сухостоя, местный житель, 1939 года рождения, не удержал равновесие и упал в огонь.

Поджигатель получил ожоги левой руки и спины. С травмами он был госпитализирован в больницу.

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