На Днепропетровщине пчелы до смерти закусали мужчину

В Кривом Роге на Днепропетровщине коммунальщика до смерти закусали пчелы.

Смертельное нападение пчел произошло около полудня в парке имени Федора Мершавцева вблизи Лодочной станции. 45-летний умерший был работником коммунального предприятия «Парк имени Богдана Хмельницкого», которое обслуживает этот участок, пишет «На часі».

Очевидцы рассказали, что рабочие обрезали деревья, когда на них из дупла вылетел рой диких пчел. Насекомые принялись кусать коммунальщиков, после чего они отбежали.

Одному из работников парка, которого больше всего покусали, стало плохо. Медики пытались оказать первую помощь, но успели только констатировать смерть. Вероятно, у мужчины произошла острая аллергическая реакция на пчелиные укусы.

Полиция выясняет обстоятельства инцидента.

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