На Днепропетровщине открыли самую большую в Украине «Школу супергероев»

В Кривом Роге в одной из городских больниц заработала самая большая в Украине Школа супергероев.

Это уже третья «Школа супергероев», которую открыли в Днепропетровской области. Здесь проводятся занятия с детьми, которые находятся на длительном лечении. В заведении есть все необходимое для обучения. В частности, обустроены два образовательных класса, игровая зона для дошкольников, кабинет ментального здоровья и библиотека.

Об этом сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

Он добавил, что за три месяца более сотни детей из 7 отделений больницы получили более 1030 образовательных услуг.

Создание этой «Школы супергероев» полностью профинансировал Фонд Елены Зеленской. В ходе рабочей поездки на Днепропетровшину первая леди и Президент Владимир Зеленский посетили учебное заведение при больнице.

«Дети, которые находятся в Кривом Роге в больницах, сталкиваются не только с болезнями, но и с реалиями войны. Поэтому «Школа супергероев» для них – это больше, чем просто классы. Это место, где им возвращают детство, надежду и поддержку, – отметила первая леди.

Кроме Кривого Рога, к старту нового учебного года готовы образовательные классы при больницах в Виннице и Ровно. В скором времени они заработают также во Львове, Одессе и Полтаве.

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