На Днепропетровщине отчим на протяжении 7 лет развращал малолетнюю девочку

Мужчину задержали правоохранители, а прокуратура сообщила ему о подозрении.
Как сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре, житель Павлограда на протяжении семи лет развращал малолетнюю девочку. Об издевательстве отчима над падчерицей правоохранители узнали только сейчас, после того как родной отец обратился к ним с заявлением.
Папа узнал о том, что его дочь развращал отчим от психолога, которому девочка решилась рассказать об этом. Все началось, когда ей было всего 7 лет. Мужчина пользовался отсутствием жены дома и беспомощным состоянием несовершеннолетней.
К моменту начала совершения противоправных действий ребенку было 7 лет. Девочка рассказала об этом психологу, который и сообщил родному отцу. После этого мужчина вызвал полицию, – отметили в прокуратуре.
Сейчас ребенок живет с родным отцом.
Следствие продолжается. Мужчину, который развращал несовершеннолетнюю, взяли под стражу.
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