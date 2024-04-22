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На Днепропетровщине отчим на протяжении 7 лет развращал малолетнюю девочку

Сегодня 12:20
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В Днепропетровской области задержали мужчину, который развращал падчерицу.

Новости Днепра про На Днепропетровщине отчим на протяжении 7 лет развращал малолетнюю девочку

Мужчину задержали правоохранители, а прокуратура сообщила ему о подозрении.

Как сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре, житель Павлограда на протяжении семи лет развращал малолетнюю девочку. Об издевательстве отчима над падчерицей правоохранители узнали только сейчас, после того как родной отец обратился к ним с заявлением.

Папа узнал о том, что его дочь развращал отчим от психолога, которому девочка решилась рассказать об этом. Все началось, когда ей было всего 7 лет. Мужчина пользовался отсутствием жены дома и беспомощным состоянием несовершеннолетней.

К моменту начала совершения противоправных действий ребенку было 7 лет. Девочка рассказала об этом психологу, который и сообщил родному отцу. После этого мужчина вызвал полицию, – отметили в прокуратуре.

Сейчас ребенок живет с родным отцом.

Следствие продолжается. Мужчину, который развращал несовершеннолетнюю, взяли под стражу.

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