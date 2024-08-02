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На Днепропетровщине отчим чуть не убил своего пасынка

Сегодня 15:31
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В Днепропетровской области отчим едва не убил своего пасынка.

Новости Днепра про На Днепропетровщине отчим чуть не убил своего пасынка

На днях в Верхнеднепровске произошел конфликт между 52-летним мужчиной и его 21-летним пасынком. Во время ссоры отчим сначала избил парня, а затем ударил ножом в живот, сообщили в Нацполиции.

21-летнего парня забрали в больницу, сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии. Нападающего задержала полиция. Едва не убивший своего пасынка отчим находится под стражей.

Мужчине уже вручили подозрение по ч. 1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение). Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

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