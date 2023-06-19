На Днепропетровщине от Lanos остался только металлический каркас: что произошло

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Спасатели оперативно выехали на место. Прибыв, они установили, что на временной остановке горит ЗАЗ Lanos. Огонь мгновенно охватил моторный отсек и перекинулся на салон легковушки.
Пожар локализовали в 10:05 и ликвидировали в 10:20. Огонь полностью уничтожил автомобиль – от него остался только металлический каркас.
Площадь пожара составила 8 кв. м.
К счастью, никто не пострадал.
К тушению возгорания привлекли 5 человек личного состава и 1 единицу пожарно-спасательной техники.
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