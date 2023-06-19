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  • На Днепропетровщине от Lanos остался только металлический каркас: что произошло

На Днепропетровщине от Lanos остался только металлический каркас: что произошло

Сегодня 13:50
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Сегодня, 19 июня, в 09:43 на линию «101» сообщили о возгорании легкового автомобиля по ул. Запорожская села Песчанка Новомосковского района.

Новости Днепра про На Днепропетровщине от Lanos остался только металлический каркас: что произошло

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Спасатели оперативно выехали на место. Прибыв, они установили, что на временной остановке горит ЗАЗ Lanos. Огонь мгновенно охватил моторный отсек и перекинулся на салон легковушки.

Пожар локализовали в 10:05 и ликвидировали в 10:20. Огонь полностью уничтожил автомобиль – от него остался только металлический каркас.

Площадь пожара составила 8 кв. м.

Новости Днепра про На Днепропетровщине от Lanos остался только металлический каркас: что произошло

Новости Днепра про На Днепропетровщине от Lanos остался только металлический каркас: что произошло

Новости Днепра про На Днепропетровщине от Lanos остался только металлический каркас: что произошло

К счастью, никто не пострадал.

К тушению возгорания привлекли 5 человек личного состава и 1 единицу пожарно-спасательной техники.

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Новости Днепра про На Днепропетровщине от Lanos остался только металлический каркас: что произошлоУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине от Lanos остался только металлический каркас: что произошлоРусский

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