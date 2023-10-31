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На Днепропетровщине остановилось важное градообразующее предприятие: какие причины

Сегодня 10:33
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В Марганце остановилось важное для города предприятие.

Новости Днепра про На Днепропетровщине остановилось важное градообразующее предприятие: какие причины

АО «Марганецкий ГОК» приостановило добычу и переработку сырой марганцевой руды. В данный момент рабочие в простое, только несколько бригад выходят на работу, занимаясь восстановительно-ремонтными работами.

Об этом пишет пресс-служба предприятия.

Первая причина остановки ГОКа – разрушение Каховской ГЭС:

Прежде всего, военная агрессия со стороны российской федерации, которая «базируется» на временно оккупированном левом берегу Днепра, ведь действия оккупантов привели к потере воды в Каховском водохранилище, из-за чего невозможно пополнить запасы технических резервуаров воды, используемой для обогащения сырой марганцевой рудой.

Вторая причина – постоянные обстрелы, от которых страдает предприятие в течение двух лет.

«Согласно данным, вражеские обстрелы, фиксируемые полицией города, повредили коммуникации, здания и сооружения цехов предприятия. К сожалению, для восстановления инфраструктуры комбината нужно очень много времени, финансов и сил, и пока оккупанты находятся на левом берегу Днепра, эти действия выполнять невозможно. Больше всего из-за артиллерийских обстрелов пострадала Грушевская обогатительная фабрика, поскольку за несколько обстрелов она получила серьезные повреждения. Там частично повреждено перекрытие на корпусе приемки руды ГЗФ-1, где, кстати, два года назад проведен капитальный ремонт, а также на 90% разрушены оконные отверстия».

Также отключено газовое и мазутное отопление по всей промплощадке и шахтах комбината, так как отапливать эти виды топлива крайне рискованно в условиях войны.

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Новости Днепра про На Днепропетровщине остановилось важное градообразующее предприятие: какие причиныУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине остановилось важное градообразующее предприятие: какие причиныРусский

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