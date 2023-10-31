На Днепропетровщине остановилось важное градообразующее предприятие: какие причины

АО «Марганецкий ГОК» приостановило добычу и переработку сырой марганцевой руды. В данный момент рабочие в простое, только несколько бригад выходят на работу, занимаясь восстановительно-ремонтными работами.
Об этом пишет пресс-служба предприятия.
Первая причина остановки ГОКа – разрушение Каховской ГЭС:
Прежде всего, военная агрессия со стороны российской федерации, которая «базируется» на временно оккупированном левом берегу Днепра, ведь действия оккупантов привели к потере воды в Каховском водохранилище, из-за чего невозможно пополнить запасы технических резервуаров воды, используемой для обогащения сырой марганцевой рудой.
Вторая причина – постоянные обстрелы, от которых страдает предприятие в течение двух лет.
«Согласно данным, вражеские обстрелы, фиксируемые полицией города, повредили коммуникации, здания и сооружения цехов предприятия. К сожалению, для восстановления инфраструктуры комбината нужно очень много времени, финансов и сил, и пока оккупанты находятся на левом берегу Днепра, эти действия выполнять невозможно. Больше всего из-за артиллерийских обстрелов пострадала Грушевская обогатительная фабрика, поскольку за несколько обстрелов она получила серьезные повреждения. Там частично повреждено перекрытие на корпусе приемки руды ГЗФ-1, где, кстати, два года назад проведен капитальный ремонт, а также на 90% разрушены оконные отверстия».
Также отключено газовое и мазутное отопление по всей промплощадке и шахтах комбината, так как отапливать эти виды топлива крайне рискованно в условиях войны.
Читайте также:
Автор:
Ночью 30 августа в Кривом Роге обворовали суши-бар – из…
Время указано ориентировочное!
Важная информация!
Будьте осторожны с огнем!
В Павлограде и районе с утра слышали взрывы.
Ночью 30 августа в Кривом Роге обворовали суши-бар – из сейфа заведения украли 9 500 гривен.
Уже завтра – 1 ноября!
Это была сложнейшая операция, во время которой военному пришлось полностью остановить сердце.
Слава Украине! Слава ВСУ!
Время указано ориентировочное!
Важная информация!
Будьте осторожны с огнем!
Зонт сегодня, вероятнее всего, не понадобится!
Днепряне подвергли критике дизайн киоска на улице Титова.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!