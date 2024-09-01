На Днепропетровщине опрокинулась фура с поросятами: водителя госпитализировали в больницу

У місті Кривий Ріг перекинулась фура з поросятами.

Об этом сообщает Telegram-канал «На Времени».

Перевернулась фура с поросятами на Кобылянского. Предварительно, водитель грузовика ехал в сторону смычки и не справился с управлением, — говорится в сообщении.

Несколько животных погибли на месте – их придавило фурой.

Как сообщают некоторые СМИ, представители перевозчика уже отправились на место ДТП, чтобы забрать свиней.

Водителя с травмами госпитализировали в больницу, о его состоянии сейчас информации нет.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: