На Днепропетровщине оккупанты атаковали дронами спасателей, которые тушили пожар после обстрела

Оккупанты обстреляли спасателей на Никопольщине.

Вчера вечером, 11 сентября, в Никополе из-за вражеского удара дроном загорелся частный дом. Приехавшие на место спасатели не могли потушить пожар из-за повторной атаки БпЛА. В результате обстрела поврежден пожарный автомобиль. К счастью, никто не пострадал.

Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

Он также добавил, что кроме Никополя, враг попал по Марганецкой, Красногригоревской и Мировской громадам. Били из артиллерии, беспилотниками, обстреливали из «града». В районе произошли пожары, повреждены частные дома, хозяйственные постройки, газопровод и линии электропередачи. Люди не пострадали.

В других районах Днепропетровщины ночь прошла без обстрелов.

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