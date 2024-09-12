На Днепропетровщине оккупанты атаковали дронами спасателей, которые тушили пожар после обстрела

Вчера вечером, 11 сентября, в Никополе из-за вражеского удара дроном загорелся частный дом. Приехавшие на место спасатели не могли потушить пожар из-за повторной атаки БпЛА. В результате обстрела поврежден пожарный автомобиль. К счастью, никто не пострадал.
Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
Он также добавил, что кроме Никополя, враг попал по Марганецкой, Красногригоревской и Мировской громадам. Били из артиллерии, беспилотниками, обстреливали из «града». В районе произошли пожары, повреждены частные дома, хозяйственные постройки, газопровод и линии электропередачи. Люди не пострадали.
В других районах Днепропетровщины ночь прошла без обстрелов.
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