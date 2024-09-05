На Днепропетровщине обстреляли спасателей, приехавших тушить пожар после прилета

В четверг, 5 сентября, пожарные попали под повторный вражеский обстрел. В результате атаки пострадал спасатель.
Как сообщили в ГСЧС, утром россияне атаковали Днепропетровскую область. Возник пожар на объекте критической инфраструктуры. Когда чрезвычайники работали на месте, враг коварно нанес повторный удар.
В результате обстрела уничтожен пожарно-спасательный автомобиль, пострадал спасатель. Остальные сотрудники Службы спасения успели перейти в укрытие.
45-летнему пострадавшему мужчине оказали необходимую помощь, его состояние удовлетворительное. Огнем уничтожен служебный автомобиль.
Пожар был ликвидирован. На месте происшествия работали 18 спасателей и 4 единицы техники.
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