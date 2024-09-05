Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • На Днепропетровщине обстреляли спасателей, приехавших тушить пожар после прилета

На Днепропетровщине обстреляли спасателей, приехавших тушить пожар после прилета

Сегодня 12:40
просмотров

В Днепропетровской области из-за повторного прилета пострадал спасатель, приехавший тушить пожар.

Новости Днепра про На Днепропетровщине обстреляли спасателей, приехавших тушить пожар после прилета

В четверг, 5 сентября, пожарные попали под повторный вражеский обстрел. В результате атаки пострадал спасатель.

Как сообщили в ГСЧС, утром россияне атаковали Днепропетровскую область. Возник пожар на объекте критической инфраструктуры. Когда чрезвычайники работали на месте, враг коварно нанес повторный удар.

В результате обстрела уничтожен пожарно-спасательный автомобиль, пострадал спасатель. Остальные сотрудники Службы спасения успели перейти в укрытие.

45-летнему пострадавшему мужчине оказали необходимую помощь, его состояние удовлетворительное. Огнем уничтожен служебный автомобиль.

Пожар был ликвидирован. На месте происшествия работали 18 спасателей и 4 единицы техники.

Читайте также:

Новости Днепра про На Днепропетровщине обстреляли спасателей, приехавших тушить пожар после прилетаУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине обстреляли спасателей, приехавших тушить пожар после прилетаРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    На Днепропетровщине умер ребенок с подозрением на острое инфекционное заболевание
    Новости Днепра
    Сегодня 12:31
    На Днепропетровщине умер ребенок с подозрением на острое инфекционное заболевание

    В Синельниковском районе умер ребенок.

    В больнице Днепра появилось новое оборудование, помогающее в лечении пациентов с онкологией
    Новости Днепра
    Сегодня 11:49
    В больнице Днепра появилось новое оборудование, помогающее в лечении пациентов с онкологией

    В больницу Днепра завезли новое современное оборудование, которое работает со…

    В Днепре неизвестные обокрали только что отремонтированное укрытие
    Новости Днепра
    Сегодня 11:22
    В Днепре неизвестные обокрали только что отремонтированное укрытие

    На 12 квартале в Днепре обокрали только отремонтированное укрытие.

    Уехал устраиваться на работу, но исчез: в Днепропетровской области ищут 60-летнего мужчину
    Новости Днепра
    Сегодня 10:29
    Уехал устраиваться на работу, но исчез: в Днепропетровской области ищут 60-летнего мужчину

    По дороге в Запорожье пропал житель Кривого Рога.

    Последние новости

    На Днепропетровщине умер ребенок с подозрением на острое инфекционное заболевание
    На Днепропетровщине умер ребенок с подозрением на острое инфекционное заболевание

    В Синельниковском районе умер ребенок.

    Сегодня 12:31
    1
    просмотров
    В больнице Днепра появилось новое оборудование, помогающее в лечении пациентов с онкологией
    В больнице Днепра появилось новое оборудование, помогающее в лечении пациентов с онкологией

    В больницу Днепра завезли новое современное оборудование, которое работает со стволовыми клетками.

    Сегодня 11:49
    1
    просмотров
    В Днепре неизвестные обокрали только что отремонтированное укрытие
    В Днепре неизвестные обокрали только что отремонтированное укрытие

    На 12 квартале в Днепре обокрали только отремонтированное укрытие.

    Сегодня 11:22
    1
    просмотров
    Начальница Криворожского отдела образования закупила электроэнергию по завышенной цене
    Начальница Криворожского отдела образования закупила электроэнергию по завышенной цене

    Начальница отдела образования исполкома в Кривом Роге подозревается в служебной халатности.

    Сегодня 10:54
    0
    просмотров
    Уехал устраиваться на работу, но исчез: в Днепропетровской области ищут 60-летнего мужчину
    Уехал устраиваться на работу, но исчез: в Днепропетровской области ищут 60-летнего мужчину

    По дороге в Запорожье пропал житель Кривого Рога.

    Сегодня 10:29
    1
    просмотров
    Эвакуационные поезда из Донецкой области теперь будут отправляться со станции на Днепропетровщине
    Эвакуационные поезда из Донецкой области теперь будут отправляться со станции на Днепропетровщине

    Из-за постоянных обстрелов поезда со станции Покровск отменены.

    Сегодня 10:18
    3
    просмотров
    Загорелись дрова: в Кривом Роге пылал частный дом
    Загорелись дрова: в Кривом Роге пылал частный дом

    В Кривом Роге в частном домовладении возник пожар.

    Сегодня 09:45
    1
    просмотров
    На Днепропетровщине 5 сентября с самого утра будут раздаваться взрывы
    На Днепропетровщине 5 сентября с самого утра будут раздаваться взрывы

    Жителей Кривого Рога предупреждают о плановых взрывах.

    Сегодня 09:15
    3
    просмотров
    В Днепре откроют новый Суперхьюманс Центр
    В Днепре откроют новый Суперхьюманс Центр

    В скором времени в Днепре заработает суперклиника для суперлюдей.

    Сегодня 08:38
    4
    просмотров
    Зарегистрированы смерти от коронавируса и случаи ботулизма: эпидемическая ситуация в Днепре и области
    Зарегистрированы смерти от коронавируса и случаи ботулизма: эпидемическая ситуация в Днепре и области

    В Днепре и области продолжают фиксировать случаи заболевания COVID-19, а также его новый субвариант.

    Сегодня 07:51
    3
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх