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На Днепропетровщине обнаружили кусючих водяных скорпионов: где они водятся

Сегодня 17:58
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Жители Днепропетровщины заметили кусючих водных скорпионов.

Новости Днепра про На Днепропетровщине обнаружили кусючих водяных скорпионов: где они водятся

Жители Днепропетровщины обнаружили удивительное создание. Galina Chernih в Facebook-сообществе «Животный мир Украины» спросила знатоков, что это за зверь. Оказалось, что женщина нашла водяного скорпиона – хищного клопа, который, как известно из названия, живет в водоемах.

Эти создания представляют угрозу для мелких животных и могут быть весьма вредными для людей.

Новости Днепра про На Днепропетровщине обнаружили кусючих водяных скорпионов: где они водятся

Водяной скорпион, или Nepidae – водяной клоп, который водится в пресных водоемах без течения. Обычно это пруды, или мелкие реки. Увидеть клопов можно на берегу, когда они выглядывают из воды, чтобы вдохнуть кислород.

Это хищники. Водяные скорпионы часами выжидают свою жертву, прежде чем полакомиться ею. Укус клопа ядовит, но для людей большой опасности не несет.

Но все равно не стоит первыми трогать этих созданий.

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Новости Днепра про На Днепропетровщине обнаружили кусючих водяных скорпионов: где они водятсяУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине обнаружили кусючих водяных скорпионов: где они водятсяРусский

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