На Днепропетровщине ночью видели северное сияние и звездопад (фото)

В Днепропетровской области в эту ночь можно было увидеть редкие природные явления.

В ночь на 13 августа в Днепре, Павлограде и других населённых пунктах зафиксировали розово-фиолетовое северное сияние. Также – мощный звездопад Персеиды – метеорного дождя, который возникает, когда Земля проходит через хвост кометы Свифта-Туттля.

Фотографиями поделились в местных телеграмм-каналах.

По словам специалистов, северное сияние можно было видеть этой ночью в Украине из-за безоблачного неба и геомагнитной бури.

Северное сияние в Днепропетровской области наблюдают не впервые. В ночь на 11 мая небесное явление видели в Днепровском районе.

Ученые предупреждали, что на Солнце наблюдаются вспышки и корональные выбросы массы. Поэтому в 2024 году увидеть северное сияние можно будет несколько раз.

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