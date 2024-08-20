На Днепропетровщине ночью сбили вражеские ракеты и БПЛА

В ночь на 20 августа защитники неба сбили над Днепропетровщиной две крылатые ракеты и две БПЛА, которыми враг атаковал область.
Об этом сообщил глава ДнепрОВА Сергей Лысак.
Он также рассказал, что оккупанты обстреляли два района области: Синельниковский и Никопольский.
В Синельниковском районе враг применил беспилотник по одному из населенных пунктов.
В Никопольском районе враг попал дроном-камикадзе по райцентру. Также из артиллерии обстрелял Мировскую громаду, Марганецкую громаду и Никополь. Пострадал один человек.
Последствия атаки уточняются.
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