На Днепропетровщине ночью сбили вражеские ракеты и БПЛА

Враг ночью атаковал Днепропетровщину.

В ночь на 20 августа защитники неба сбили над Днепропетровщиной две крылатые ракеты и две БПЛА, которыми враг атаковал область.

Об этом сообщил глава ДнепрОВА Сергей Лысак.

Он также рассказал, что оккупанты обстреляли два района области: Синельниковский и Никопольский.

В Синельниковском районе враг применил беспилотник по одному из населенных пунктов.

В Никопольском районе враг попал дроном-камикадзе по райцентру. Также из артиллерии обстрелял Мировскую громаду, Марганецкую громаду и Никополь. Пострадал один человек.

Последствия атаки уточняются.

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