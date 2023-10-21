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  • На Днепропетровщине ночью раздавались взрывы: враг бил ракетами и дронами

На Днепропетровщине ночью раздавались взрывы: враг бил ракетами и дронами

Сегодня 09:49
просмотров

Сегодня ночью русские войска обстреливали Кривой Рог.

Новости Днепра про На Днепропетровщине ночью раздавались взрывы: враг бил ракетами и дронами

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

Враг повторно ударил по городу. Туда прилетели ракеты и БПЛА. Имеются разрушения на объекте промышленной инфраструктуры. Произошел пожар, который оперативно потушили, – заявил глава ОВА.

Обошлось без погибших и пострадавших. Повреждены 3 дома

Также неспокойно сегодня было в Запорожской области.

В других общинах ночью было тихо.

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Новости Днепра про На Днепропетровщине ночью раздавались взрывы: враг бил ракетами и дронамиУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине ночью раздавались взрывы: враг бил ракетами и дронамиРусский

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