На Днепропетровщине ночью раздавались взрывы: враг бил ракетами и дронами

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак.
Враг повторно ударил по городу. Туда прилетели ракеты и БПЛА. Имеются разрушения на объекте промышленной инфраструктуры. Произошел пожар, который оперативно потушили, – заявил глава ОВА.
Обошлось без погибших и пострадавших. Повреждены 3 дома
Также неспокойно сегодня было в Запорожской области.
В других общинах ночью было тихо.
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