На Днепропетровщине ночью раздавались взрывы: враг бил ракетами и дронами

В других общинах ночью было тихо.

Также неспокойно сегодня было в Запорожской области.

Обошлось без погибших и пострадавших. Повреждены 3 дома

Враг повторно ударил по городу. Туда прилетели ракеты и БПЛА. Имеются разрушения на объекте промышленной инфраструктуры. Произошел пожар, который оперативно потушили, – заявил глава ОВА.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

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На Днепропетровщине во время тревоги раздались взрывы В Днепропетровской области во время воздушной тревоги раздались взрывы. 5 просмотров