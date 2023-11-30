Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

На Днепропетровщине ночью прогремели взрывы: что известно

Сегодня 07:48
просмотров

Ночь на Днепропетровщине снова была тревожной.

Новости Днепра про На Днепропетровщине ночью прогремели взрывы: что известно

Россияне пытались атаковать область тремя «Шахедами», но их уничтожили наши защитники. ПВО работало по БПЛА над Никопольским районом.

Об этом сообщил Николай Лукашук, глава Днепропетровского областного совета.

Спасибо защитникам и защитницам неба из ПВК «Схід»! – добавил он.

Также оккупанты обстреляли из артиллерии Марганецкую громаду. К счастью, без разрушений и пострадавших.

В других громадах ночь прошла тихо. Мирного дня, – написал Лукашук.

Пожалуйста, берегите себя и не игнорируйте тревоги!

Читайте также:

Новости Днепра про На Днепропетровщине ночью прогремели взрывы: что известноУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине ночью прогремели взрывы: что известноРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Во время воздушной тревоги в Кривом Роге было громко: обновлено
Новости Днепра
Сегодня 11:04
Во время воздушной тревоги в Кривом Роге было громко: обновлено

Тревоги – не игнорируйте!

Жителей одного из городов Днепропетровщины предупредили о взрыве: тревоги – не игнорируйте
Новости Днепра
Сегодня 10:54
Жителей одного из городов Днепропетровщины предупредили о взрыве: тревоги – не игнорируйте

Без паники – это производственный взрыв!

Житель Кривого Рога пять раз продал один и тот же кондиционер: его за это судили
Новости Днепра
Сегодня 10:40
Житель Кривого Рога пять раз продал один и тот же кондиционер: его за это судили

В Кривом Роге судили мужчину, который 5 раз продал один…

Сегодня в Днепре популярные трамваи закончат работу раньше: подробности
Новости Днепра
Сегодня 07:00
Сегодня в Днепре популярные трамваи закончат работу раньше: подробности

Важная информация!

Последние новости

Какие изменения ждут жителей Днепра с 1 декабря 2023 года
Какие изменения ждут жителей Днепра с 1 декабря 2023 года

Последний месяц года не принесет больших изменений жителям Днепра, но для части предпринимателей возвращаются проверки от налоговой, а некоторые пенсионеры получат доплаты до 570 грн.

Сегодня 12:31
5
просмотров
Город на Днепропетровщине лидер рейтинга самой дорогой посуточной аренды квартир, и это не Днепр
Город на Днепропетровщине лидер рейтинга самой дорогой посуточной аренды квартир, и это не Днепр

Город на Днепропетровщине оказался самым дорогим для аренды посуточно.

Сегодня 12:12
6
просмотров
Бумажных талонов не будет: как покупатели смогут отремонтировать бытовую технику по гарантии
Бумажных талонов не будет: как покупатели смогут отремонтировать бытовую технику по гарантии

В Украине изменился процесс гарантийного ремонта техники.

Сегодня 11:22
8
просмотров
Во время воздушной тревоги в Кривом Роге было громко: обновлено
Во время воздушной тревоги в Кривом Роге было громко: обновлено

Тревоги – не игнорируйте!

Сегодня 11:04
6
просмотров
Жителей одного из городов Днепропетровщины предупредили о взрыве: тревоги – не игнорируйте
Жителей одного из городов Днепропетровщины предупредили о взрыве: тревоги – не игнорируйте

Без паники – это производственный взрыв!

Сегодня 10:54
3
просмотров
Житель Кривого Рога пять раз продал один и тот же кондиционер: его за это судили
Житель Кривого Рога пять раз продал один и тот же кондиционер: его за это судили

В Кривом Роге судили мужчину, который 5 раз продал один и тот же кондиционер.

Сегодня 10:40
2
просмотров
В Днепре в мобильном укрытии обнаружили мертвую женщину: комментарий полиции
В Днепре в мобильном укрытии обнаружили мертвую женщину: комментарий полиции

Женщине было около 30-35 лет.

Сегодня 10:21
8
просмотров
Спортсмены из Днепра завоевали бронзовые медали на Чемпионате Европы по тхэквондо
Спортсмены из Днепра завоевали бронзовые медали на Чемпионате Европы по тхэквондо

Поздравляем!

Сегодня 10:00
3
просмотров
Сегодня в Днепре популярные трамваи закончат работу раньше: подробности
Сегодня в Днепре популярные трамваи закончат работу раньше: подробности

Важная информация!

Сегодня 07:00
5
просмотров
Погода на 30 ноября: в Днепре ожидается переменная облачность
Погода на 30 ноября: в Днепре ожидается переменная облачность

Одевайтесь теплее, друзья!

Сегодня 06:15
5
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх