На Днепропетровщине ночью прогремели взрывы: что известно

Ночь на Днепропетровщине снова была тревожной.

Россияне пытались атаковать область тремя «Шахедами», но их уничтожили наши защитники. ПВО работало по БПЛА над Никопольским районом.

Об этом сообщил Николай Лукашук, глава Днепропетровского областного совета.

Спасибо защитникам и защитницам неба из ПВК «Схід»! – добавил он.

Также оккупанты обстреляли из артиллерии Марганецкую громаду. К счастью, без разрушений и пострадавших.

В других громадах ночь прошла тихо. Мирного дня, – написал Лукашук.

Пожалуйста, берегите себя и не игнорируйте тревоги!

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