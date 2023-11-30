На Днепропетровщине ночью прогремели взрывы: что известно

Россияне пытались атаковать область тремя «Шахедами», но их уничтожили наши защитники. ПВО работало по БПЛА над Никопольским районом.
Об этом сообщил Николай Лукашук, глава Днепропетровского областного совета.
Спасибо защитникам и защитницам неба из ПВК «Схід»! – добавил он.
Также оккупанты обстреляли из артиллерии Марганецкую громаду. К счастью, без разрушений и пострадавших.
В других громадах ночь прошла тихо. Мирного дня, – написал Лукашук.
Пожалуйста, берегите себя и не игнорируйте тревоги!
Читайте также:
Автор:
Тревоги – не игнорируйте!
Без паники – это производственный взрыв!
В Кривом Роге судили мужчину, который 5 раз продал один…
Важная информация!
Последний месяц года не принесет больших изменений жителям Днепра, но для части предпринимателей возвращаются проверки от налоговой, а некоторые пенсионеры получат доплаты до 570 грн.
Город на Днепропетровщине оказался самым дорогим для аренды посуточно.
В Украине изменился процесс гарантийного ремонта техники.
Тревоги – не игнорируйте!
Без паники – это производственный взрыв!
В Кривом Роге судили мужчину, который 5 раз продал один и тот же кондиционер.
Женщине было около 30-35 лет.
Поздравляем!
Важная информация!
Одевайтесь теплее, друзья!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!