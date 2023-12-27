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  • На Днепропетровщине ночью наши защитники уничтожили 13 вражеских дронов-камикадзе

На Днепропетровщине ночью наши защитники уничтожили 13 вражеских дронов-камикадзе

Сегодня 07:49
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В ночь на 27 декабря россияне атаковали Украину беспилотниками типа Shahed.

Новости Днепра про На Днепропетровщине ночью наши защитники уничтожили 13 вражеских дронов-камикадзе

13 вражеских беспилотников уничтожили наши защитники над Днепропетровской областью.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

По его словам, шахедов сбили в Синельниковском, Никопольском, Павлоградском и Каменском районах.

Кроме того, враг обстрелял из тяжелой артиллерии Червоногригорьевскую громаду, что в Никопольском районе. Погибших и пострадавших нет.

Новости Днепра про На Днепропетровщине ночью наши защитники уничтожили 13 вражеских дронов-камикадзе

Отметим, как сообщили в Воздушных силах, всего для атаки по Украине враг применил 46 Shahed-136/131, которые летели волнами в разное время, в период с 19:00 26 декабря до 03:50 27 декабря. Наши защитники уничтожили 32 БПЛА противника.

Противовоздушная оборона работала в Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Винницкой, Запорожской, Хмельницкой и Кировоградской областях. Большинство беспилотников, которые не удалось сбить, атаковали прифронтовые территории, в частности, Херсонщину. Еще несколько БПЛА упали без последствий.

Новости Днепра про На Днепропетровщине ночью наши защитники уничтожили 13 вражеских дронов-камикадзе

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Новости Днепра про На Днепропетровщине ночью наши защитники уничтожили 13 вражеских дронов-камикадзеУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине ночью наши защитники уничтожили 13 вражеских дронов-камикадзеРусский

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