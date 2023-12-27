На Днепропетровщине ночью наши защитники уничтожили 13 вражеских дронов-камикадзе

В ночь на 27 декабря россияне атаковали Украину беспилотниками типа Shahed.

13 вражеских беспилотников уничтожили наши защитники над Днепропетровской областью.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

По его словам, шахедов сбили в Синельниковском, Никопольском, Павлоградском и Каменском районах.

Кроме того, враг обстрелял из тяжелой артиллерии Червоногригорьевскую громаду, что в Никопольском районе. Погибших и пострадавших нет.

Отметим, как сообщили в Воздушных силах, всего для атаки по Украине враг применил 46 Shahed-136/131, которые летели волнами в разное время, в период с 19:00 26 декабря до 03:50 27 декабря. Наши защитники уничтожили 32 БПЛА противника.

Противовоздушная оборона работала в Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Винницкой, Запорожской, Хмельницкой и Кировоградской областях. Большинство беспилотников, которые не удалось сбить, атаковали прифронтовые территории, в частности, Херсонщину. Еще несколько БПЛА упали без последствий.

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