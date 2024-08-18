На Днепропетровщине ночью горела многоэтажка

Сегодня ночью в городе Кривой Рог произошел пожар.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

На улице Григория Синицы Саксаганского района города огонь охватил пятиэтажку.

Инцидент произошел в 00:30, 18 августа.

Прибывшие по указанному адресу спасатели установили, что огонь охватил балконы на пятом и четвертом этаже. Существовала угроза распространения пожара на жилые комнаты и вблизи балконы. Общая площадь возгорания составила 15 кв, — говорится в сообщении спасателей.

Возгорание ликвидировали через 40 минут, погибших и травмированных нет.

Сегодня мы писали о том, что в Соборном районе Днепра ночью горел автомобиль.

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